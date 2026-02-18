Дедушку-массажиста из Британии обвинили в 55 секс-преступлениях

«Этому человеку предъявлены обвинения в попытке изнасилования и более чем в 50 других тяжких преступлениях на сексуальной почве. Мы понимаем, что характер и количество обвинений могут вызвать беспокойство в наших сообществах. Мы призываем всех, у кого есть опасения или информация, имеющая отношение к этому делу, сообщить о ней», — заявил детектив-сержант из полиции Нортумбрии Майкл Рейнбоу.