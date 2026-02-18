Пудовкин: Долина не оформляла заявку в Роспатент на агентство недвижимости

Напомним, летом 2024 года Долина продала жилье Полине Лурье, а затем заявила, что действовала под влиянием мошенников, и обратилась в суд, чтобы вернуть квартиру. Спустя долгие месяцы судебных разбирательств жилье все же осталось у Лурье в соответствии с решением Верховного суда от 16 декабря 2025 года.