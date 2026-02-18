Ричмонд
Пудовкин: Долина не оформляла заявку в Роспатент на агентство недвижимости

Представитель певицы прокомментировал заявку на регистрацию товарного знака «Лариса Долина. Сохранить и приумножить».

Источник: Аргументы и факты

Российская певица Лариса Долина не оформляла заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Сохранить и приумножить», сообщил «360» представитель артистки Сергей Пудовкин.

Ранее появились сообщения, что в Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака «Лариса Долина. Сохранить и приумножить», под которым в России планируют якобы проводить операции с недвижимостью, оказывать другие услуги.

Пудовкин предположил, что таким образом могут действовать мошенники.

«В данном случае налицо признаки мошенничества, Лариса Долина подобных регистраций не оформляла, Лариса Долина — народная артистка России. Она певица», — подчеркнул он.

Ситуация с квартирой стала для Долиной очень болезненным и жестоким опытом, отметил представитель артистки.

«Никаких пересечений в этой сфере у Ларисы Долиной больше не будет. Уверен, соответствующие структуры никогда не зарегистрируют данную заявку, это очевидный фальсификат», — подытожил он.

Напомним, летом 2024 года Долина продала жилье Полине Лурье, а затем заявила, что действовала под влиянием мошенников, и обратилась в суд, чтобы вернуть квартиру. Спустя долгие месяцы судебных разбирательств жилье все же осталось у Лурье в соответствии с решением Верховного суда от 16 декабря 2025 года.