СМИ: ВСУ снова обстреляли Белгород ракетами HIMARS, город частично обесточен

— Есть частичная потеря электроэнергии, тепла, поэтому сейчас разбираемся. Как и всегда, наши аварийные бригады уже вышли на восстановление. По мере того, как поймем причины и сроки восстановления — будем стараться аккуратно вам сообщать, — написал губернатор в своем Telegram-канале.