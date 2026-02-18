СМИ: ВСУ снова обстреляли Белгород ракетами HIMARS, город частично обесточен

Объекты энергетики в Белгороде вновь подверглись массированной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из-за из больших повреждений город был частично обесточен. Об этом в среду, 18 февраля, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
— Есть частичная потеря электроэнергии, тепла, поэтому сейчас разбираемся. Как и всегда, наши аварийные бригады уже вышли на восстановление. По мере того, как поймем причины и сроки восстановления — будем стараться аккуратно вам сообщать, — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По неподтвержденным данным Telegram-канала Shot, украинская армия использовала для удара ракеты HIMARS. Мощные взрывы над городом начали греметь в районе 21:30, всего их было слышно около 20. Кроме того, в небе была видна серия ярких вспышек, после этого в ряде районов Белгорода пропал свет.
Прошедшей ночью Белгород и Белгородский округ вновь подверглись ракетному обстрелу, системы противовоздушной обороны сбили воздушные цели. Пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры и жилых зданий.