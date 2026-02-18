Силы ПВО сбили 120 дронов ВСУ над семью регионами России

Системы противовоздушной обороны в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени сбили 120 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над семью регионами России. Об этом в среду, 18 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Представители ведомства уточнили, что 81 беспилотник уничтожили над Брянской областью, 22 — над Смоленской, по пять — над Курской и Новгородской, по два — над Тверской, Московской и Калужской, а еще один — над Белгородской.
— Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает официальный Telegram-канал министерства.
За ночь над регионами страны ликвидировали 43 беспилотника ВСУ. Атакам подверглись Белгородская, Ростовская и Брянская области, а также Республики Крым и Чувашия.