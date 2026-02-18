При ракетной атаке ВСУ повреждены энергообъекты в Белгороде

В результате атаки возникли серьёзные повреждения. Они вызвали перебои в электроснабжении и теплоснабжении города. На места выехали аварийные бригады.
«Есть большие повреждения, есть частичная потеря электроэнергии, тепла. Наши аварийные бригады уже вышли на восстановление», — сказал Гладков в видеообращении.
Сроки полного восстановления систем сообщат позже.
Ранее в приграничной зоне Белгородской области уничтожили вторую за сутки систему залпового огня HIMARS. Разведывательно-ударный расчёт на комплексе «Zala Z-16» обнаружил укрытие установки на территории Харьковской области.
