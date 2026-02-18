Пропавшая петербурженка с двумя дочерьми найдена во Владимирской области

По данным ведомства, сотрудники СК совместно с оперативниками провели комплекс следственных действий и розыскных мероприятий. В результате женщину и детей нашли живыми и здоровыми — сейчас им ничего не угрожает. Подробности обстоятельств исчезновения пока уточняются.
История вызвала широкий общественный резонанс: семью искали несколько днейсразу в нескольких регионах страны.
Ранее Life.ru писал, что родственники пропавшей женщины опровергли версию о том, что мать с дочерьми находится в секте в Ульяновской области. Бабушка девочек заявляла, что информация об этом не подтверждена, хотя мать действительно раньше жила в общине больше года. По её словам, долгую разлуку с матерью девочки могли не выдержать и решили уехать вслед за ней.
