Пропавшая петербурженка с двумя дочерьми найдена во Владимирской области

Следователи установили местонахождение жительницы Санкт-Петербурга и её двух дочерей, которые числились пропавшими. Как сообщили в ГСУ СК России по городу, все трое обнаружены во Владимирской области.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, сотрудники СК совместно с оперативниками провели комплекс следственных действий и розыскных мероприятий. В результате женщину и детей нашли живыми и здоровыми — сейчас им ничего не угрожает. Подробности обстоятельств исчезновения пока уточняются.

История вызвала широкий общественный резонанс: семью искали несколько днейсразу в нескольких регионах страны.

Ранее Life.ru писал, что родственники пропавшей женщины опровергли версию о том, что мать с дочерьми находится в секте в Ульяновской области. Бабушка девочек заявляла, что информация об этом не подтверждена, хотя мать действительно раньше жила в общине больше года. По её словам, долгую разлуку с матерью девочки могли не выдержать и решили уехать вслед за ней.

