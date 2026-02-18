Два человека пострадали при ударе FPV-дрона по машине под Белгородом

Вечером 18 февраля в селе Мешковое FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. Двоих мужчин экстренно доставили в Большетроицкую районную больницу. У одного диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча, его состояние оценивается как тяжёлое. Второй получил осколочные ранения лица. После оказания первой помощи пострадавших переведут в областную клиническую больницу.
Машина серьёзно повреждена. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее Life.ru писал, что Белгородская область подвергается массированной ракетной атаке со стороны ВСУ. При обстреле вечером в среду были повреждены объекты энергетики в Белгороде, что привело к перебоям с электричеством и теплом. Аварийные бригады оперативно вышли на восстановление, масштабы разрушений оказались значительными.
