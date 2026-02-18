Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Такер Карлсон рассказал о задержании в Израиле

ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон рассказал о своем задержании израильскими властями для допроса после записи интервью с послом США Майком Хакаби в Тель-Авиве.

Источник: © РИА Новости

«Мужчины, которые представились как сотрудники аэропорта, забрали наши паспорта, утащили нашего исполнительного продюсера в отдельную комнату и потребовали, чтобы он рассказал, о чем мы говорили», — передает его слова таблоид Daily Mail.

Консервативный журналист назвал инцидент очень странным, отметив, что он и его команда уже покинули страну.

Ранее в феврале Карлсон обвинил посла в том, что тот не обеспечивает должной защиты христиан в Израиле. В ответ Хакаби, который много лет знаком с Карлсоном и работал с ним на телеканале Fox News, пригласил его в Израиль чтобы обсудить все вопросы лично.

В последние месяцы Карлсон значительно усилил критику Израиля, а также внешней политики США на Ближнем Востоке, назвав безоговорочную поддержку Тель-Авива «вирусом разума». Он также обвинил Вашингтон в защите чужих границ и игнорировании интересов христиан в регионе.

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше