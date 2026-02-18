Такер Карлсон рассказал о задержании в Израиле

Ранее в феврале Карлсон обвинил посла в том, что тот не обеспечивает должной защиты христиан в Израиле. В ответ Хакаби, который много лет знаком с Карлсоном и работал с ним на телеканале Fox News, пригласил его в Израиль чтобы обсудить все вопросы лично.