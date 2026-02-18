Такер Карлсон рассказал о задержании в Израиле

«Мужчины, которые представились как сотрудники аэропорта, забрали наши паспорта, утащили нашего исполнительного продюсера в отдельную комнату и потребовали, чтобы он рассказал, о чем мы говорили», — передает его слова таблоид Daily Mail.
Консервативный журналист назвал инцидент очень странным, отметив, что он и его команда уже покинули страну.
Ранее в феврале Карлсон обвинил посла в том, что тот не обеспечивает должной защиты христиан в Израиле. В ответ Хакаби, который много лет знаком с Карлсоном и работал с ним на телеканале Fox News, пригласил его в Израиль чтобы обсудить все вопросы лично.
В последние месяцы Карлсон значительно усилил критику Израиля, а также внешней политики США на Ближнем Востоке, назвав безоговорочную поддержку Тель-Авива «вирусом разума». Он также обвинил Вашингтон в защите чужих границ и игнорировании интересов христиан в регионе.