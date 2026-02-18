В Подмосковье экс-участнику «Дома-2» вынесли приговор за смертельное ДТП

Решение вынес суд в Красногорске, признав Гусева виновным по части 3 статьи 264 УК РФ. Следствие установило, что в ночь на 13 ноября 2024 года он управлял автомобилем EXEED VX, двигался с превышением скорости и столкнулся с машиной ВАЗ. В результате аварии водитель второго автомобиля получил тяжёлые травмы и позже скончался.