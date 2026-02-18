В Подмосковье экс-участнику «Дома-2» вынесли приговор за смертельное ДТП

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Антон Гусев получил условный срок за дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Информацию о приговоре распространила объединённая пресс-служба судов Московской области. Суд назначил ему два года условно.
Решение вынес суд в Красногорске, признав Гусева виновным по части 3 статьи 264 УК РФ. Следствие установило, что в ночь на 13 ноября 2024 года он управлял автомобилем EXEED VX, двигался с превышением скорости и столкнулся с машиной ВАЗ. В результате аварии водитель второго автомобиля получил тяжёлые травмы и позже скончался.
Подсудимый признал свою вину, выразил раскаяние и компенсировал причинённый ущерб. Суд также учёл, что после столкновения он самостоятельно вызвал экстренные службы и попытался оказать пострадавшему первую помощь, что было признано смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора.
