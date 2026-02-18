Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье экс-участнику «Дома-2» вынесли приговор за смертельное ДТП

Бывшего участника телепроекта «Дом-2» Антона Гусева приговорили к двум годам условно за смертельное ДТП.

Источник: Аргументы и факты

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Антон Гусев получил условный срок за дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Информацию о приговоре распространила объединённая пресс-служба судов Московской области. Суд назначил ему два года условно.

Решение вынес суд в Красногорске, признав Гусева виновным по части 3 статьи 264 УК РФ. Следствие установило, что в ночь на 13 ноября 2024 года он управлял автомобилем EXEED VX, двигался с превышением скорости и столкнулся с машиной ВАЗ. В результате аварии водитель второго автомобиля получил тяжёлые травмы и позже скончался.

Подсудимый признал свою вину, выразил раскаяние и компенсировал причинённый ущерб. Суд также учёл, что после столкновения он самостоятельно вызвал экстренные службы и попытался оказать пострадавшему первую помощь, что было признано смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора.

Ранее в Находке перед судом предстанет нетрезвый водитель, обвиняемый в угоне автомобиля с 8-летним ребёнком внутри и последующем дорожно-транспортном происшествии.