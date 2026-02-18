Альпиниста, бросившего возлюбленную на вершине, обвиняют в убийстве

В Австрии стартовал судебный процесс над альпинистом, оставившим свою девушку во время восхождения на высочайшую точку страны. Мужчине инкриминируют причинение смерти по неосторожности, пишет The Guardian.
Восхождение на гору Гросглокнер (3798 м) пара начала утром 18 января 2025 года. Путь занял 17 часов, хотя погодные условия ухудшились, а скорость ледяного ветра местами достигала 20 м/с. Достигнув вершины, девушка не смогла спуститься, и её партнёр покинул её около двух часов ночи. 36-летний Томас П. намеревался привести спасателей, но помощь уже не потребовалась — 33-летняя Керстин Г. замёрзла насмерть в 50 метрах от вершины.
По версии гособвинения, Томас П., как опытный альпинист, проявил безответственность и неверно оценил опасность. В материалах дела указаны девять основных просчётов. Туристы вышли на маршрут с запозданием, их экипировка была недостаточной, а на женщине была обувь, непригодная для таких условий — ботинки для сноуборда. Спортсмены продолжили движение, игнорируя непогоду и явные признаки упадка сил у Керстин Г., не имевшей опыта столь сложных и долгих высокогорных переходов.
Защита обвиняемого называет случившееся трагической случайностью. Адвокат утверждает, что пара была хорошо экипирована, имела необходимый опыт и отличную физическую подготовку. Томас П. не признаёт своей вины. Мать погибшей также не винит парня своей дочери в её гибели. По её словам, Керстин давно занималась альпинизмом и ранее преодолевала серьёзные маршруты.
За всю историю восхождений на Гросглокнер погибло приблизительно 200 человек, однако данный случай вызвал общественный резонанс. Если вина Томаса П. будет доказана, ему может грозить до трёх лет тюрьмы.
Ранее в Туве мужчина сорвался со склона горы Хавырга.