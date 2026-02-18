Альпиниста, бросившего возлюбленную на вершине, обвиняют в убийстве

По версии гособвинения, Томас П., как опытный альпинист, проявил безответственность и неверно оценил опасность. В материалах дела указаны девять основных просчётов. Туристы вышли на маршрут с запозданием, их экипировка была недостаточной, а на женщине была обувь, непригодная для таких условий — ботинки для сноуборда. Спортсмены продолжили движение, игнорируя непогоду и явные признаки упадка сил у Керстин Г., не имевшей опыта столь сложных и долгих высокогорных переходов.