Россиянин нырнул в бушующий океан на Бали ради спасения собаки

На пляже Переренан на Бали разыгралась драматичная сцена: собаку во время выгула унесло в океан сильным течением. Всё произошло у небольшой реки, впадающей в море. Обычно она доходит только до щиколотки, но в этот раз поток оказался коварным и пса за секунды затянуло в открытые волны.

Источник: Life.ru

По словам очевидцев, хозяин не решился броситься следом. Тогда в воду прыгнул россиянин Евгений — муж туристки Станиславы. Он доплыл до животного, однако выбраться самостоятельно не смог и позвал на помощь, передаёт телеграм-канал Baza. К нему подключился сёрфер. Опасное обратное течение уносило их всё дальше, но спустя десять минут борьбы со стихией спасатели и пёс выбрались на берег. Обессиленный Евгений рухнул на песок.

Россиянин спас пса на Бали, которого унесло в океан. Видео © Telegram / Baza.

Ранее Life.ru писал, что Бали давно стал вторым домом для тысяч россиян. По данным посла РФ в Индонезии, на острове и соседних территориях единовременно находятся около 35 тысяч наших соотечественников.

