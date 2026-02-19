Россиянин нырнул в бушующий океан на Бали ради спасения собаки

По словам очевидцев, хозяин не решился броситься следом. Тогда в воду прыгнул россиянин Евгений — муж туристки Станиславы. Он доплыл до животного, однако выбраться самостоятельно не смог и позвал на помощь, передаёт телеграм-канал Baza. К нему подключился сёрфер. Опасное обратное течение уносило их всё дальше, но спустя десять минут борьбы со стихией спасатели и пёс выбрались на берег. Обессиленный Евгений рухнул на песок.