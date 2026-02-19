В Псковской области из-за атаки БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами

«Все экстренные службы и наша дружина на месте. Предварительно, пострадавших среди гражданского населения и персонала объекта нет», — уточнил господин Ведерников.
Ранее губернатор писал об атаке беспилотников на гражданские объекты в Великих Луках. В Псковской области объявлена угроза атаки БПЛА. Аэропорт Пскова приостановил работу.
