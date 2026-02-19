Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Псковской области из-за атаки БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что из-за атаки беспилотников загорелся резервуар с нефтепродуктами на Великолукской нефтебазе.

Источник: РИА "Новости"

«Все экстренные службы и наша дружина на месте. Предварительно, пострадавших среди гражданского населения и персонала объекта нет», — уточнил господин Ведерников.

Ранее губернатор писал об атаке беспилотников на гражданские объекты в Великих Луках. В Псковской области объявлена угроза атаки БПЛА. Аэропорт Пскова приостановил работу.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше