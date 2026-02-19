На Великолукской нефтебазе в Псковской области вспыхнул пожар из-за атаки БПЛА

«В результате атаки БПЛА противника на Великолукскую нефтебазу происходит горение одного из резервуаров с нефтепродуктами», — сообщил глава региона.
Пожар на Великолукской нефтебазе. Видео © Max / Михаил Ведерников.
Все экстренные службы прибыли на место происшествия. Пострадавших среди гражданского населения и персонала объекта пока не зафиксировали.
Также продолжается атака БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в Великих Луках. Граждан просят не подходить к окнам и укрыться в ближайшем здании или помещении. Все оперативные службы перевели в экстренный режим работы, добавил губернатор.
Ранее в Шебекинском округе Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали двое мирных жителей. Мужчин доставили в Большетроицкую районную больницу. У одного диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча — его состояние тяжёлое. Второй получил осколочные ранения лица.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.