На Великолукской нефтебазе в Псковской области вспыхнул пожар из-за атаки БПЛА

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в городе Великие Луки Псковской области. В результате удара на Великолукской нефтебазе вспыхнул пожар. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Источник: Life.ru

«В результате атаки БПЛА противника на Великолукскую нефтебазу происходит горение одного из резервуаров с нефтепродуктами», — сообщил глава региона.

Пожар на Великолукской нефтебазе. Видео © Max / Михаил Ведерников.

Все экстренные службы прибыли на место происшествия. Пострадавших среди гражданского населения и персонала объекта пока не зафиксировали.

Также продолжается атака БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в Великих Луках. Граждан просят не подходить к окнам и укрыться в ближайшем здании или помещении. Все оперативные службы перевели в экстренный режим работы, добавил губернатор.

Ранее в Шебекинском округе Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали двое мирных жителей. Мужчин доставили в Большетроицкую районную больницу. У одного диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча — его состояние тяжёлое. Второй получил осколочные ранения лица.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

