В Чёрном море пропало рыболовецкое судно: на борту находились трое, включая ребенка

Портал Maritime информирует об исчезновении в Черном море рыболовного судна вместе с легендарным болгарским капитаном Христо Спасовым по произвищу Сорвиголова. Моряк известен своим 10-летним судебным противостоянием с властями Румынии.
В то же время издание ONovini сообщило, что Спасов, его сын и еще один моряк пропали без вести. Судно перестало выходить на связь, не успев подать сигнал бедствия. В зоне ЧП у берегов Болгарии сильный шторм, вода прогрета всего до 6 градусов.
«Если они находятся на суше, следующие часы будут для них фатальными», — заявил мэр общины Созополь Тихомир Янакиев.
Поиски осложняются погодными условиями: самолеты не могут подняться в воздух из-за опасности обледенения. В операции задействованы катера погранполиции и фрегат болгарских военно-морских сил.
Как стало известно ранее, на протяжении 6 дней спасательные службы продолжают искать пропавших в Азовском море рыбаков.