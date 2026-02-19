В Черном море бесследно исчезло судно

В Черном море бесследно пропало рыболовецкое судно, на борту которого находились капитан Христо Спасов, его сын и еще один член экипажа. Об этом сообщает издание ONovini. Связь с судном была потеряна, и сигнал бедствия не поступал.
По данным источников, инцидент произошел в районе болгарского побережья, где в настоящее время бушует сильный шторм. Из-за неблагоприятных погодных условий и риска обледенения к поискам не удается привлечь самолеты. В поисковой операции участвуют катера местной пограничной полиции и фрегат Военно-морских сил Болгарии.
Капитан Христо Спасов ранее был известен своими судебными разбирательствами с румынским правительством. В 2011 году его судно было задержано румынскими властями под обвинением в незаконной ловле рыбы. Спасов утверждал, что у него было специальное разрешение на ловлю, и в конечном итоге он был оправдан. Однако судебные тяжбы привели к банкротству капитана, который распилил свою лодку на металлолом и позже обратился в Страсбургский суд с обвинениями против Румынии, выиграв дело.
На данный момент поисковые операции продолжаются, и судьба экипажа остается неизвестной.
