Ливитт заявила о катастрофе в Вашингтоне после разлива канализации в Потомак

Вашингтону грозит экологическая катастрофа после масштабного разлива канализации в реку Потомак. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт, призвав власти штата Мэриленд срочно обратиться к президенту США Дональду Трампу за помощью.

Источник: Life.ru

«Давайте надеяться и молиться, что губернатор поступит правильно и попросит вмешаться президента Трампа», — сказала Ливитт на брифинге.

По её словам, авария стала следствием того, что местная инфраструктура «слишком надолго была брошена и забыта губернатором» и давно нуждалась в ремонте. Ливитт подчеркнула, что специалистов не раз предупреждали о риске поломок, однако ситуация годами не улучшалась.

«Без помощи федерального правительства это будет экологическая катастрофа», — заявила спикер Белого дома, добавив, что Вашингтон готов подключиться к ликвидации последствий, но официальный запрос от штата пока не поступал.

Прорыв канализационной трубы произошёл 19 января в округе Монтгомери штата Мэриленд. По данным властей, в реку Потомак, протекающую через столичный регион, попало более 900 тысяч тонн сточных вод.

Ранее Life.ru писал, что сам Дональд Трамп назвал ситуацию в Потомаке масштабной экологической катастрофой. Он обвинил власти Мэриленда в допущенных ошибках и заявил, что регион не справится самостоятельно. Президент поручил федеральным службам быть готовыми взять на себя координацию спасательных и очистных работ.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

