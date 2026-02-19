Посольство США опровергло заявление Карлсона о задержании в Тель‑Авиве

Кроме того, в дипмиссии отвергли сообщения о том, что Госдепартамент США якобы был вынужден добиваться визы для Карлсона из-за нежелания израильской стороны впускать его в страну. Посол Майкл Хакаби в соцсетях также подчеркнул, что процедуры пограничного контроля обязательны для всех, даже для обладателей дипломатических паспортов.