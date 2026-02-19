Ричмонд
Посольство США опровергло заявление Карлсона о задержании в Тель‑Авиве

Посольство США в Израиле опровергло утверждения журналиста Такера Карлсона о его задержании в Тель-Авиве.

Источник: Аргументы и факты

Посольство США в Израиле опровергло утверждения журналиста Такера Карлсона о его якобы задержании после интервью с американским послом в Тель-Авиве. В дипмиссии пояснили, что он проходил стандартную процедуру паспортного контроля, которая применяется ко всем въезжающим и выезжающим из страны.

Как передаёт Daily Mail, представитель посольства заявил, что журналисту задавали обычные вопросы на границе — такие же, как и другим путешественникам, включая дипломатов.

Кроме того, в дипмиссии отвергли сообщения о том, что Госдепартамент США якобы был вынужден добиваться визы для Карлсона из-за нежелания израильской стороны впускать его в страну. Посол Майкл Хакаби в соцсетях также подчеркнул, что процедуры пограничного контроля обязательны для всех, даже для обладателей дипломатических паспортов.

Ранее Карлсон рассказал, что он и его сотрудники были задержаны на израильской территории после интервью с послом Соединённых Штатов Майком Хакаби.

