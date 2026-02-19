Ричмонд
Пьяный мужчина чудом выбрался из горящего дома в Петербурге

В историческом районе Мартышкино в Петербурге загорелся частный дом. Владелец коттеджа, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сумел самостоятельно выбраться из огня до приезда пожарных. Об этом стало известно в четверг, 19 февраля.

Мужчина буквально вырвался сквозь языки пламени. Его госпитализировали с ожогами кистей и дыхательных путей. В момент пожара в доме больше никого не было.

Спасатели локализовали возгорание и сейчас продолжают проливку конструкций. Обстоятельства происшествия устанавливаются, передает РЕН ТВ.

14 февраля в пресс-службе Следственного комитета по Московской области сообщили, что в частном доме в Сергиевом Посаде произошло обрушение кровли, которое повлекло за собой возгорание жилых помещений и газгольдера. В результате происшествия один человек погиб, еще четверо обратились за медицинской помощью. Возбуждено уголовное дело.