Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Псковской области после атаки БПЛА

В результате атаки беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Великолукскую нефтебазу в Псковской области произошло возгорание одного из резервуаров с нефтепродуктами. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Все экстренные службы находятся на месте происшествия. По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и сотрудников объекта нет. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Угроза повторной атаки беспилотников сохраняется, передает официальный Telegram-канал Псковской области.
Прошедшей ночью Белгород и Белгородский округ вновь подверглись ракетному обстрелу, системы противовоздушной обороны сбили воздушные цели. Пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры и жилых зданий.
17 февраля в поселке Волна Темрюкского района в результате атаки беспилотника загорелся резервуар с нефтепродуктами на площади 1250 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.