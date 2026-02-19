В Псковской области устраняют последствия атаки БПЛА

ПСКОВ, 19 февраля. /ТАСС/. Оперативная группа развернута на месте ликвидации последствий атаки БПЛА в Псковской области. Об этом сообщил в своем канале в Max глава региона Михаил Ведерников.
«В настоящее время экстренные и оперативные службы ликвидируют последствия атаки БПЛА», — написал он, отметив, что на месте развернули постоянно действующую оперативную группу при комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности региона. Для координации работы на место происшествия отправились начальник ГУ МЧС по региону Алексей Лаврухин и руководитель аппарата областного правительства Андрей Вьюнов.
Ведерников отметил, что угроза повторной атаки отсутствует, но попросил не приближаться к месту происшествия и не мешать работе оперслужб.
Ранее глава региона сообщал, что из-за атаки БПЛА на Великолукскую нефтебазу загорелся резервуар с нефтепродуктами. По предварительным данным, никто не пострадал.