Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Псковской области устраняют последствия атаки БПЛА

На месте происшествия работает оперативная группа.

ПСКОВ, 19 февраля. /ТАСС/. Оперативная группа развернута на месте ликвидации последствий атаки БПЛА в Псковской области. Об этом сообщил в своем канале в Max глава региона Михаил Ведерников.

«В настоящее время экстренные и оперативные службы ликвидируют последствия атаки БПЛА», — написал он, отметив, что на месте развернули постоянно действующую оперативную группу при комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности региона. Для координации работы на место происшествия отправились начальник ГУ МЧС по региону Алексей Лаврухин и руководитель аппарата областного правительства Андрей Вьюнов.

Ведерников отметил, что угроза повторной атаки отсутствует, но попросил не приближаться к месту происшествия и не мешать работе оперслужб.

Ранее глава региона сообщал, что из-за атаки БПЛА на Великолукскую нефтебазу загорелся резервуар с нефтепродуктами. По предварительным данным, никто не пострадал.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше