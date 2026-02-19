Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников над Ленинградской областью

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Отражение воздушной атаки продолжается. В регионе сохраняется опасность БПЛА.
Также враг этой ночью атакует Псковскую область. Дроны ударили по нефтебазе в городе Великие Луки. В результате удара на Великолукской нефтебазе вспыхнул пожар.
