Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников над Ленинградской областью

В Киришском районе Ленинградской области силы противовоздушной обороны уничтожили несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Источник: Life.ru

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Отражение воздушной атаки продолжается. В регионе сохраняется опасность БПЛА.

Также враг этой ночью атакует Псковскую область. Дроны ударили по нефтебазе в городе Великие Луки. В результате удара на Великолукской нефтебазе вспыхнул пожар.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

