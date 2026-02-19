В Калужской области объявляли ракетную опасность

КАЛУГА, 19 февраля. /ТАСС/. Режим ракетной опасности был объявлен в Калужской области. Об этом сообщалось в приложении МЧС России.
«Ракетная опасность на территории Калужской области! Укройтесь в помещении с капитальными стенами: коридор, ванная комната, кладовая, подвал. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее здание, сооружение подземного пространства или иное безопасное место», — говорится в сообщении.
Позже в приложении МЧС России сообщили об отмене режима ракетной опасности.
«Внимание! Отбой ракетной опасности на территории Калужской области! Можно покинуть укрытие», — говорится в сообщении.
В новость внесены изменения (03:26 мск) — добавлена информация об отмене режима ракетной опасности.