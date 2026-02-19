В Калужской области объявляли ракетную опасность

«Ракетная опасность на территории Калужской области! Укройтесь в помещении с капитальными стенами: коридор, ванная комната, кладовая, подвал. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее здание, сооружение подземного пространства или иное безопасное место», — говорится в сообщении.