В Чёрном море пропало судно с известным болгарским капитаном

По данным издания, вместе со Спасовым на судне находились его сын и ещё один член экипажа. В районе исчезновения бушует непогода, что серьёзно осложняет поисковую операцию. Из-за риска обледенения авиацию задействовать не удалось.
К поискам привлечены катера местной пограничной полиции и фрегат Военно-морских сил Болгарии. О судьбе экипажа пока ничего не известно.
Имя Христо Спасова получило широкую огласку из-за многолетнего конфликта с властями Румынии. В 2011 году его судно задержали у румынских берегов по обвинению в незаконной ловле рыбы. Капитан настаивал, что имел специальное разрешение. Спустя год его оправдали и освободили судно, однако судебные тяжбы довели Спасова до банкротства — лодку он распилил на металлолом. Позже капитан обратился в Страсбургский суд и сумел выиграть дело против румынского правительства.
Ранее Life.ru писал о поисках рыбаков, пропавших у берегов Крыма. Несмотря на шторм и работу спасателей в акватории и вдоль побережья, никаких следов обнаружить не удалось.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.