В Чёрном море пропало судно с известным болгарским капитаном

Имя Христо Спасова получило широкую огласку из-за многолетнего конфликта с властями Румынии. В 2011 году его судно задержали у румынских берегов по обвинению в незаконной ловле рыбы. Капитан настаивал, что имел специальное разрешение. Спустя год его оправдали и освободили судно, однако судебные тяжбы довели Спасова до банкротства — лодку он распилил на металлолом. Позже капитан обратился в Страсбургский суд и сумел выиграть дело против румынского правительства.