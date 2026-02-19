Ричмонд
В Чёрном море пропало судно с известным болгарским капитаном

В Чёрном море бесследно пропало рыболовецкое судно, на борту которого находился известный болгарский капитан Христо Спасов. Связь с кораблём оборвалась во время шторма у болгарского побережья, сигнал бедствия подан не был, сообщает ONovini.

Источник: Life.ru

По данным издания, вместе со Спасовым на судне находились его сын и ещё один член экипажа. В районе исчезновения бушует непогода, что серьёзно осложняет поисковую операцию. Из-за риска обледенения авиацию задействовать не удалось.

К поискам привлечены катера местной пограничной полиции и фрегат Военно-морских сил Болгарии. О судьбе экипажа пока ничего не известно.

Имя Христо Спасова получило широкую огласку из-за многолетнего конфликта с властями Румынии. В 2011 году его судно задержали у румынских берегов по обвинению в незаконной ловле рыбы. Капитан настаивал, что имел специальное разрешение. Спустя год его оправдали и освободили судно, однако судебные тяжбы довели Спасова до банкротства — лодку он распилил на металлолом. Позже капитан обратился в Страсбургский суд и сумел выиграть дело против румынского правительства.

Ранее Life.ru писал о поисках рыбаков, пропавших у берегов Крыма. Несмотря на шторм и работу спасателей в акватории и вдоль побережья, никаких следов обнаружить не удалось.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.