Жителя Хабаровского края обманули с интим-услугами по предоплате

Он перевёл 56 тысяч рублей за «страховку».

Источник: Хабаровский край сегодня

В Ванинском районе жертвой мошенников стал 29-летний приезжий из другого региона: он перевел предоплату и «страховку» за интим-услуги, но желаемого не получил, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Мужчина нашел в интернете сайт с предложениями девушек по вызову. Он позвонил по указанному номеру и обсудил детали. Девушка попросила полную предоплату и залог, назвав реквизиты. Клиент перевел деньги.

После этого ему позвонил неизвестный и сообщил, что нужно оплатить страховку. Мужчина перевел деньги по нескольким указанным номерам. В общей сложности он отправил около 56 тысяч рублей. Больше ему никто не звонил, и услуги не были оказаны. Он обратился в полицию.

— Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Сотрудники полиции устанавливают причастных к совершению противоправного деяния, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, группу хабаровчан будут судить за создание притонов для проституток.