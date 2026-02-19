Хабаровчанка потеряла 17 тысяч рублей из‑за опасной ссылки в мессенджере

После того как женщина попыталась открыть файл, на её устройстве ничего не загрузилось. Однако вскоре она столкнулась с серьёзными последствиями: при попытке зайти в мобильный банковский сервис выяснилось, что её учётная запись заблокирована. Проверив состояние счёта, потерпевшая с ужасом обнаружила, что с её карты исчезли 17 тысяч рублей — средства были переведены на неизвестные ей реквизиты.