Хабаровчанка потеряла 17 тысяч рублей из‑за опасной ссылки в мессенджере

В Хабаровске местная жительница стала жертвой мошенников, поддавшись на уловку с подозрительной ссылкой в мессенджере, сообщает hab.aif.ru.
38‑летняя жительница Индустриального района лишилась 17 тысяч рублей — деньги были списаны с её банковской карты после того, как она взаимодействовала с сомнительным файлом.
Всё началось с сообщения в мессенджере: женщине пришло письмо якобы от знакомой, содержащее ссылку на видео. Любопытство взяло верх, и хабаровчанка перешла по ссылке, после чего попыталась открыть файл с расширением АПК. Специалисты неоднократно предупреждали: скачивать такие файлы на мобильный телефон категорически опасно — они могут содержать вредоносное ПО. В этот раз предупреждение оказалось не лишним.
После того как женщина попыталась открыть файл, на её устройстве ничего не загрузилось. Однако вскоре она столкнулась с серьёзными последствиями: при попытке зайти в мобильный банковский сервис выяснилось, что её учётная запись заблокирована. Проверив состояние счёта, потерпевшая с ужасом обнаружила, что с её карты исчезли 17 тысяч рублей — средства были переведены на неизвестные ей реквизиты.
Осознав, что стала жертвой мошеннической схемы, женщина незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, — прокомментировал hab.aif.ru Артем Поляков, врио начальника УМВД России по г. Хабаровску.
Этот случай в очередной раз напоминает о важности бдительности в цифровом пространстве.
Эксперты настоятельно рекомендуют:
не переходить по сомнительным ссылкам, особенно если они приходят от незнакомых или подозрительных отправителей;
воздерживаться от скачивания файлов с неизвестными расширениями, в частности, файлов формата АПК на мобильные устройства;
регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение;
внимательно следить за состоянием банковских счетов и незамедлительно реагировать при обнаружении подозрительной активности.
Полиция Хабаровска призывает граждан быть предельно осторожными при использовании мессенджеров и интернета в целом. Если вы столкнулись с мошенничеством или заметили подозрительную активность — не медлите с обращением в правоохранительные органы. Ваша бдительность может не только уберечь вас от финансовых потерь, но и помочь предотвратить новые преступления.