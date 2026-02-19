В Новосибирске начался суд над строителем концессионных школ

Центральный районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего владельца ООО «Пятая Концессионная компания “Просвещение” (ныне — ООО “Школа на Николая Сотникова”), Отто Сопроненко, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере в связи со срывом строительства шести школ в городе. Следствие утверждает, что он присвоил 3,1 миллиарда рублей, которые были выделены на реализацию проекта. Сопроненко свою вину отрицает. Суд продлил ему домашний арест на три месяца.