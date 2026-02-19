Смертельный наезд на детей в Бестереке: семьи погибших пытаются добиться наказания для медиков и чиновников

Представители двух семей, потерявших детей, заявляют, что до сих пор не добились полной справедливости. В течение полугода после трагедии они обращались в различные инстанции — как в самом Бестереке, так и в областном центре, но, по их словам, так и не получили четких и исчерпывающих ответов.
Потерпевшие требуют привлечь к ответственности медицинских работников и сотрудников районного отдела внутренних дел, выдавших водительское удостоверение человеку с проблемами со здоровьем. Кроме того, они считают, что должна быть дана правовая оценка действиям Урджарского районного суда, который, по их мнению, не обеспечил своевременного и всестороннего рассмотрения дела.
«Когда нас вызвали в КНБ, нам сказали, что в этом деле строгого наказания применяться не будет. Соответствующие сотрудники проявили халатность, но в своих управлениях получили лишь замечание и выговор. Нам сообщили, что на этом расследование завершено. Это не тот случай, который можно просто так оставить», — заявил потерпевший Ернар Буланбаев.
Напомним, трагедия произошла 19 августа в селе Бестерек. Toyota Camry врезалась в ворота частного дома, около которых играли шестеро детей. Двое погибли на месте, один ребенок — по дороге в больницу. А троих госпитализировали. Через месяц, не приходя в сознание, умерла еще одна девочка. Самой младшей из погибших было всего 2, старшей — 9. Все они дети из двух семей.
Сын водителя рассказал, что его отец после приступа перестал узнавать людей. Также выяснилось, что у мужчины из-за диагноза «эпилепсия» не должно было быть прав. В декабре начался суд над водителем, а к концу года ему вынесли приговор — девять лет колонии. Мама погибших детей еще тогда заявляла, что считает наказание слишком мягким.