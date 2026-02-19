Ричмонд
В Приморье полицейские задержали подозреваемого в ипотечном мошенничестве

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю задержали жителя региона, который подозревается в мошенничестве с получением ипотечных кредитов. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Установлено, что, действуя в период с мая по декабрь 2023 года, фигурант подыскивал на территории города Уссурийска граждан, которых он склонял к участию в криминальной схеме под предлогом заработка.

После получения согласия, в один из банков направлялись заявки на получение ипотечных кредитов на строительство индивидуального жилья по специальной государственной программе. При этом в прилагающихся анкетах указывались ложные сведения о трудовой деятельности и доходах заемщиков. Далее мужчина лично сопровождал согласившихся на такой заработок граждан в отделения банка, где и оформлялся ипотечный кредит.

Однако в реальности по адресам будущих жилых домов строительные работы никогда не велись, а в банк не предоставлялись положенные договором с кредитным учреждением отчеты и фотографии, которые бы подтверждали выполнение строительных работ.

Сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего ранее не судимого жителя Красноармейского района Приморья. По предварительным данным, нанесенный фигурантом дела ущерб составил шесть миллионов рублей.

Возбужденно уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Следствие продолжается, устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности фигуранта.

