В Приморье полицейские задержали подозреваемого в ипотечном мошенничестве

После получения согласия, в один из банков направлялись заявки на получение ипотечных кредитов на строительство индивидуального жилья по специальной государственной программе. При этом в прилагающихся анкетах указывались ложные сведения о трудовой деятельности и доходах заемщиков. Далее мужчина лично сопровождал согласившихся на такой заработок граждан в отделения банка, где и оформлялся ипотечный кредит.