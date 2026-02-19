В Приморье задержали подозреваемых в похищении человека

Ранее «РГ» писала, что 16 февраля неизвестные, приехав к частному дому по улице Лазо, принудительно посадили мужчину в автомобиль и увезли в неизвестное место.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность потерпевшего. Им оказался 54-летний мужчина.
Кроме того, установлены личности похитителей. Четверо из них задержаны, они дали признательные показания. По предварительным данным, злоумышленники требовали у потерпевшего крупную сумму. Однако узнав, что инцидент получил огласку, они испугались ответственности и отпустили его.
Возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). Проводятся мероприятия для установления местоположения и задержания других участников похищения.