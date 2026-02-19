Мошенники начали обманывать россиян через фейковые агентства знакомств

Так, сначала мошенники совершают звонки по случайным номерам, чтобы выявить одиноких людей, заинтересованных в отношениях: чаще всего это абоненты в возрасте 40−50 лет. Представляясь сотрудниками агентств по поиску партнеров, мошенники предлагают свои услуги и начинают выстраивать диалог, поясняют аналитики.