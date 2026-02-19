Ричмонд
За двойное убийство в Комсомольске‑на‑Амуре задержан 61-летний мужчина

Задержанный подозревается в убийстве супруги и соседа.

Источник: Соцсети

В Комсомольске-на-Амуре местный житель стал подозреваемым в жестоком двойном убийстве, сообщает Хабаровский следком.

Следственный отдел по городу Комсомольск-на-Амуре СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудил уголовное дело в отношении 61-летнего мужчины. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух лиц.

По версии следствия, драматические события развернулись вечером 16 февраля 2026 года. В тот день подозреваемый находился в своей квартире, когда домой вернулась его супруга. Между супругами вспыхнул острый бытовой конфликт — поводом послужили обвинения мужчины в неверности жены. Ситуация стремительно накалилась: женщина попыталась покинуть квартиру, выбежала на лестничную клетку, но злоумышленник настиг её там и нанёс несколько ножевых ранений в область груди.

Но на этом трагедия не закончилась. После нападения на супругу подозреваемый направился в квартиру своего соседа — и там также совершил жестокое нападение, нанеся мужчине несколько ударов ножом в грудь. Полученные травмы оказались смертельными для обоих потерпевших — они скончались на месте происшествия.

Шокированный своими действиями, подозреваемый отправился к знакомому и раскрыл ему страшную правду о совершённых убийствах.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана строгая мера пресечения — заключение под стражу. Следователи активно работают над делом: проводится комплекс мероприятий, призванный детально восстановить картину произошедшего и установить все обстоятельства этого тяжкого преступления.

Правоохранительные органы призывают граждан быть внимательными к своему психологическому состоянию и вовремя обращаться за помощью в случае нарастания конфликтных ситуаций в семье.