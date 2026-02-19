За двойное убийство в Комсомольске‑на‑Амуре задержан 61-летний мужчина

По версии следствия, драматические события развернулись вечером 16 февраля 2026 года. В тот день подозреваемый находился в своей квартире, когда домой вернулась его супруга. Между супругами вспыхнул острый бытовой конфликт — поводом послужили обвинения мужчины в неверности жены. Ситуация стремительно накалилась: женщина попыталась покинуть квартиру, выбежала на лестничную клетку, но злоумышленник настиг её там и нанёс несколько ножевых ранений в область груди.