«Испугались огласки»: похитители отпустили жертву в Артёме

Отмечается, что потерпевший успел крикнуть о помощи, что и привлекло внимание прохожих. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность пострадавшего — им оказался 54-летний житель Артёма — и вышли на след причастных к преступлению.