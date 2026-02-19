«Испугались огласки»: похитители отпустили жертву в Артёме

Полицейские в Артёме задержали подозреваемых в похищении местного жителя, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«Установлены личности граждан, причастных к противоправному деянию. Четверо из них задержаны и дали признательные показания», — говорится в сообщении.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что в дежурную часть отдела МВД России по Артёму поступило сообщение от очевидцев: на улице Лазо, 17, неизвестные насильно посадили мужчину в багажник автомобиля.
Неизвестные похитили человека в Артёме — возбуждено уголовное дело.
Жителя улицы Лазо насильно увезли на Toyota Prius.
Отмечается, что потерпевший успел крикнуть о помощи, что и привлекло внимание прохожих. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность пострадавшего — им оказался 54-летний житель Артёма — и вышли на след причастных к преступлению.
Подозреваемые дали признательные показания. По предварительным данным, они требовали у потерпевшего крупную денежную сумму, однако, узнав, что инцидент получил огласку, испугались уголовной ответственности и отпустили его.
Следственным управлением СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).
Сейчас полицейские продолжают розыск других возможных участников преступления.