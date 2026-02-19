Аферу с ипотечными кредитами расследуют в Приморье

Процесс незаконного обогащения происходил с мая по декабрь 2023 года. Аферист нанимал для участия в криминальной схеме граждан из числа жителей Уссурийска, не раскрывая им свои преступные намерения. От невольных соучастников аферы, оказавшихся в итоге потерпевшими, требовалось стать заёмщиками по ипотечным кредитам. Но в заявках на получение этих кредитов по специальной государственной программе указывались ложные сведения о доходах и местах работы заёмщиков.