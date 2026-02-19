Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аферу с ипотечными кредитами расследуют в Приморье

Житель Приморского края реализовал мошенническую схему с фиктивными ипотечными кредитами, вовлекая в неё граждан под видом разового заработка, и обманул «один из крупнейших банков России» на шесть миллионов рублей, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на региональное управление МВД.

Источник: ДЕЙТА

Процесс незаконного обогащения происходил с мая по декабрь 2023 года. Аферист нанимал для участия в криминальной схеме граждан из числа жителей Уссурийска, не раскрывая им свои преступные намерения. От невольных соучастников аферы, оказавшихся в итоге потерпевшими, требовалось стать заёмщиками по ипотечным кредитам. Но в заявках на получение этих кредитов по специальной государственной программе указывались ложные сведения о доходах и местах работы заёмщиков.

Аферист лично сопровождал соучастников в банк для оформления документов. Полученные кредитные средства мошенник присваивал себе (нанятые им граждане, вероятно, получали небольшую «комиссию» за оформление на себя кредита), а фактически строительство домов на банковские деньги не велось. Фотографии и иные отчёты, подтверждающие выполнение строительных работ по заявленным адресам, в банк направлены не были.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подозреваемый задержан — им оказался 35-летний житель Красноармейского округа Приморья. Судимостей у него не было. Следователи полиции устанавливают новые эпизоды ипотечной аферы, пострадавшим от действий мошенника в дежурную часть полиции Владивостока на ул. Алеутской, 44 (телефон (423) 249 04 91) или по единым номерам 102, 112.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше