Аферу с ипотечными кредитами расследуют в Приморье

Процесс незаконного обогащения происходил с мая по декабрь 2023 года. Аферист нанимал для участия в криминальной схеме граждан из числа жителей Уссурийска, не раскрывая им свои преступные намерения. От невольных соучастников аферы, оказавшихся в итоге потерпевшими, требовалось стать заёмщиками по ипотечным кредитам. Но в заявках на получение этих кредитов по специальной государственной программе указывались ложные сведения о доходах и местах работы заёмщиков.
Аферист лично сопровождал соучастников в банк для оформления документов. Полученные кредитные средства мошенник присваивал себе (нанятые им граждане, вероятно, получали небольшую «комиссию» за оформление на себя кредита), а фактически строительство домов на банковские деньги не велось. Фотографии и иные отчёты, подтверждающие выполнение строительных работ по заявленным адресам, в банк направлены не были.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подозреваемый задержан — им оказался 35-летний житель Красноармейского округа Приморья. Судимостей у него не было. Следователи полиции устанавливают новые эпизоды ипотечной аферы, пострадавшим от действий мошенника в дежурную часть полиции Владивостока на ул. Алеутской, 44 (телефон (423) 249 04 91) или по единым номерам 102, 112.