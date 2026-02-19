В Хабаровске судят за гибель строителя, упавшего с четвёртого этажа

Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска направила в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Обвиняемый — 46‑летний местный житель, ответственный за охрану труда на стройке. Ему вменяют ч. 2 ст. 216 УК РФ.
По данным следствия, в августе 2025 года обвиняемый допустил к работам на многоэтажном жилом доме сотрудника без специальной квалификации. В обязанности работника входили демонтаж плит перекрытия и перемещение передвижных строительных лесов.
При этом обучение по охране труда и безопасным методам работы с сотрудником не провели. Контроль за выполнением им обязанностей также не осуществлялся.
В результате небрежности мужчина упал с высоты 4‑го этажа. От полученных травм он скончался на месте.
Сейчас уголовное дело поступило в Железнодорожный районный суд Хабаровска. Судебное разбирательство предстоит по существу.