Девочка в Петербурге оказалась в реанимации после падения с высоты на тренировке

В Санкт-Петербурге 13-летняя ученица театральной студии во время репетиции сорвалась с троса с высоты около трех метров и потеряла сознание. Инцидент произошел на сцене театра, который арендовали для тренировки юных артистов. Об это рассказал технический директор студии Иван Гусаков.
По словам Гусакова, девочка отрабатывала трюк с воздушной гимнастикой, который по технике безопасности не требует страховки.
— Вы знакомы с воздушной гимнастикой? Дети занимаются на полотнах, да и взрослые артисты так выступают. Там страховки нет как таковой, там ни к чему не пристегнуться, — пояснил он в беседе с РЕН ТВ.
Выполняя стойку на тросе, юная артистка потеряла равновесие и рухнула вниз. С тяжелыми травмами ее доставили в реанимацию. Руководство театра заявило, что полностью оплатит лечение пострадавшей.
9 февраля Тракторозаводский районный суд Челябинска признал 30-летнего бывшего тренера по каратэ виновной в причинении тяжкого вреда восьмилетнему ученику. Инстанция приговорила ее к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также взыскала один миллион рублей в пользу пострадавшего и 300 тысяч рублей — его матери. Во время тренировки по каратэ тренер намеренно ударила подопечного ногой в лицо, в результате чего он получил сотрясение мозга.