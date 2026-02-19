Девочка в Петербурге оказалась в реанимации после падения с высоты на тренировке

9 февраля Тракторозаводский районный суд Челябинска признал 30-летнего бывшего тренера по каратэ виновной в причинении тяжкого вреда восьмилетнему ученику. Инстанция приговорила ее к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также взыскала один миллион рублей в пользу пострадавшего и 300 тысяч рублей — его матери. Во время тренировки по каратэ тренер намеренно ударила подопечного ногой в лицо, в результате чего он получил сотрясение мозга.