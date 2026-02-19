Дрозденко: Воздушная опасность в Ленинградской области отменена, цели уничтожены

В Ленинградской области отменили воздушную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.
Как уточнил Дрозденко, ранее силами ПВО было уничтожено несколько БПЛА на территории Киришского района.
По предварительной информации губернатора, пострадавших и разрушений в результате попытки атаки нет.
Напомним, что ранее на месте обрушения здания военной полиции в Ленобласти были обнаружены тела троих погибших. Тогда же следователи СК России возбудили уголовное дело по данному факту.
В свою очередь накануне министерство обороны РФ проинформировало, что период с 14:00 мск до 20:00 мск 18 февраля над регионами РФ было уничтожено 120 беспилотников ВСУ. Наибольшее число вражеских дронов — 81 — было ликвидировано в небе над Брянской областью.