Дрозденко: Воздушная опасность в Ленинградской области отменена, цели уничтожены

В Ленинградской области отменена воздушная опасность, объявленная ранее.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинградской области отменили воздушную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Как уточнил Дрозденко, ранее силами ПВО было уничтожено несколько БПЛА на территории Киришского района.

По предварительной информации губернатора, пострадавших и разрушений в результате попытки атаки нет.

Напомним, что ранее на месте обрушения здания военной полиции в Ленобласти были обнаружены тела троих погибших. Тогда же следователи СК России возбудили уголовное дело по данному факту.

В свою очередь накануне министерство обороны РФ проинформировало, что период с 14:00 мск до 20:00 мск 18 февраля над регионами РФ было уничтожено 120 беспилотников ВСУ. Наибольшее число вражеских дронов — 81 — было ликвидировано в небе над Брянской областью.

