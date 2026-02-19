Ричмонд
Ущерб от аферы с поставками «Калашникову» превысил 35 миллионов рублей

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Ущерб по уголовному делу о поставках концерну «Калашников» некачественных деталей, одним из фигурантов которого является директор ивановской компании «Интертехника» и победитель шоу «Танцы со звездами» Алексей Леденев, превышает 35 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: © РИА Новости

«Фигурантам вменяется мошенничество на сумму более 35 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.

Руководитель ООО «Ивановские ковши» и учредитель ООО «Интертехника» Алексей Морохов обвиняется в хищении денег у «Калашникова» при исполнении договора подряда в рамках гособоронзаказа. По версии следствия, «Интертехника» поставила «Калашникову» полуфабрикаты деталей для боеприпасов, зная об их несоответствии техническим требованиям. Также обвиняемыми по делу проходят директор и учредитель «Интертехники», победитель шоу «Танцы со звездами» Алексей Леденев и экс-директор компании Юрий Чернышев.

Морохову, помимо мошенничества, вменяется контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей и невыплата заработной платы свыше двух месяцев.

Морохов находится в СИЗО, Леденев — под подпиской о невыезде, Чернышеву суд избрал запрет определенных действий.