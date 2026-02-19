Ущерб от аферы с поставками «Калашникову» превысил 35 миллионов рублей

Руководитель ООО «Ивановские ковши» и учредитель ООО «Интертехника» Алексей Морохов обвиняется в хищении денег у «Калашникова» при исполнении договора подряда в рамках гособоронзаказа. По версии следствия, «Интертехника» поставила «Калашникову» полуфабрикаты деталей для боеприпасов, зная об их несоответствии техническим требованиям. Также обвиняемыми по делу проходят директор и учредитель «Интертехники», победитель шоу «Танцы со звездами» Алексей Леденев и экс-директор компании Юрий Чернышев.