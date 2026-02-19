Хозяин Mercedes G-500 не получит компенсацию за ДТП со шлагбаумом в Хабаровске

Происшествие записала видеокамера шлагбаума, водитель оценил ущерб в 215 тысяч рублей и обратился в суд с иском к управляющей компании. Представитель организации возразил в суде, что шлагбаум не принимался на обслуживание, УК не имеет доступа к его программе и не несет за него ответственность. Помимо того, в момент инцидента шлагбаум был исправен.