Хозяин Mercedes G-500 не получит компенсацию за ДТП со шлагбаумом в Хабаровске

В Хабаровске суд отказал в возмещении ущерба автовладельцу, внедорожник которого разбил установленный во дворе дома шлагбаум, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Местный житель на Mercedes G500 выезжал из двора своего дома в Индустриальном районе, когда на автомобиль упала стрела шлагбаума и повредила задний спойлер.
Происшествие записала видеокамера шлагбаума, водитель оценил ущерб в 215 тысяч рублей и обратился в суд с иском к управляющей компании. Представитель организации возразил в суде, что шлагбаум не принимался на обслуживание, УК не имеет доступа к его программе и не несет за него ответственность. Помимо того, в момент инцидента шлагбаум был исправен.
В суд была предоставлена видеозапись происшествия, из которой следовало, что его причиной стали действия водителя: он остановился под стрелой шлагбаума.
— Индустриальный районный суд пришел к выводу, что неосторожность потерпевшего привела к повреждению автомобиля при обстоятельствах, предотвращение которых не могло зависеть от ответчика, в связи с чем, в удовлетворении исковых требований должно быть отказано. Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменений, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
