Пятнадцать лет за «лёгкие деньги»: в Узбекистане осудили группу наркоторговцев

Согласно приговору Узунского районного суда по уголовным делам, обвиняемые признаны виновными по статьям 223 (незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Узбекистан), 246 (контрабанда) и 273 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и иные действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт) Уголовного кодекса. Каждому из них назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.