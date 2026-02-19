Пятнадцать лет за «лёгкие деньги»: в Узбекистане осудили группу наркоторговцев

Как сообщили правоохранительные органы, в августе 2025 года в Сурхандарьинской области были задержаны двое граждан Узбекистана 19 и 20 лет. Они незаконно пересекли государственную границу и пытались ввезти с территории Таджикистана 20 кг 374 г опия и 41 кг 668 г гашиша.
В ходе дальнейших оперативных мероприятий были установлены и задержаны их сообщники — двое жителей Узунского района 21 и 25 лет, а также предполагаемый заказчик поставки — 25-летний житель города Денау.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, проведены следственные действия и собрана доказательная база.
Согласно приговору Узунского районного суда по уголовным делам, обвиняемые признаны виновными по статьям 223 (незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Узбекистан), 246 (контрабанда) и 273 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и иные действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт) Уголовного кодекса. Каждому из них назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.