Семимесячный мальчик обварился кипятком, пока мать ходила в магазин

В Хабаровске семимесячный мальчик получил сильные ожоги, находясь дома без присмотра взрослых.

В Хабаровске семимесячный мальчик получил сильные ожоги, находясь дома без присмотра взрослых. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в квартире на улице Краснореченской. По предварительным данным, ребенок обварился горячей водой из радиатора отопления, передает телеграм-канал Amur Mash.

Мать детей, 25-летняя женщина, вышла в магазин и оставила дома троих несовершеннолетних — сына и двух дочерей 5 и 7 лет. Старшая девочка, первоклассница, присматривала за младшими. Отец в это время находился на работе.

Мальчика госпитализировали. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

Полиция начала проверку по факту произошедшего.

