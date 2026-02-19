Семимесячный мальчик обварился кипятком, пока мать ходила в магазин

В Хабаровске семимесячный мальчик получил сильные ожоги, находясь дома без присмотра взрослых. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в квартире на улице Краснореченской. По предварительным данным, ребенок обварился горячей водой из радиатора отопления, передает телеграм-канал Amur Mash.
Мать детей, 25-летняя женщина, вышла в магазин и оставила дома троих несовершеннолетних — сына и двух дочерей 5 и 7 лет. Старшая девочка, первоклассница, присматривала за младшими. Отец в это время находился на работе.
Мальчика госпитализировали. Врачи оказывают ему необходимую помощь.
Полиция начала проверку по факту произошедшего.
