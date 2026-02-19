Тимур Иванов подал иск к Минобороны

Мосгорсуд 1 июля 2025 года приговорил Тимура Иванова к 13 годам и шести месяцам колонии и штрафу 100 млн руб. Он был признан виновным в растрате на сумму более 4 млрд руб. при закупке паромов для Крымской переправы и средств банка «Интеркоммерц». В настоящее время он знакомится с материалами второго уголовного дела — о получении взяток на общую сумму более 1,3 млрд руб., легализации преступных доходов, а также незаконном хранении и переделке оружия. По второму делу фигурант, как и по первому, вину отрицает.