Тимур Иванов подал иск к Минобороны

Как стало известно «Ъ» бывший заместитель министра обороны и Военному комиссариату Москвы в связи с игнорированием его заявления об отправке на СВО. Соответствующее административное заявление направлено в Мещанский райсуд столицы.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По информации «Ъ», в первый раз Тимур Иванов из СИЗО «Лефортово» подал заявление об отправке на СВО на должность, соответствующую его воинскому званию майор, еще в июле 2025 года. Спустя три месяца, в октябре, он получил отказ, в котором говорилось, что в «группировке “Запад” отсутствуют должности по его воинской специальности». В ноябре бывший замминистра обороны подал повторное заявление, выразив готовность служить на любой должности и в любом звании.

Как указывает в иске Тимур Иванов, до настоящего времени он так и не получил никакого ответа на свое повторное обращение, который ему должны были представить в течение 30 суток. Истец просит признать незаконным бездействие военных, обязав ответчиков «совершить действия по отбору на воинскую службу и заключению контракта». Помимо Минобороны и Военного комиссариата Москвы ответчиком по делу также заявлен Единый пункт отбора на контрактную службу.

Мосгорсуд 1 июля 2025 года приговорил Тимура Иванова к 13 годам и шести месяцам колонии и штрафу 100 млн руб. Он был признан виновным в растрате на сумму более 4 млрд руб. при закупке паромов для Крымской переправы и средств банка «Интеркоммерц». В настоящее время он знакомится с материалами второго уголовного дела — о получении взяток на общую сумму более 1,3 млрд руб., легализации преступных доходов, а также незаконном хранении и переделке оружия. По второму делу фигурант, как и по первому, вину отрицает.

