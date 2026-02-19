В Приморье под видом сельхозработ вырубили деревья на 4,5 миллиона рублей

«Следственным подразделением отдела полиции открыто уголовное дело по статье УК РФ “Незаконная рубка лесных насаждений”. Санкция этой статьи предусматривает до семи лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. Кроме того, им предстоит возместить причиненный ущерб», — рассказали в минприроды Приморья.