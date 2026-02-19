В Приморье под видом сельхозработ вырубили деревья на 4,5 миллиона рублей

В окрестностях села Барабаш Хасанского округа выявлена крупная незаконная рубка лесных насаждений. Полицейские совместно со специалистами Приморского лесничества установили, что трое местных жителей без каких либо разрешительных документов вырубали деревья на землях сельскохозяйственного назначения, принадлежащих администрации округа. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
По данным проверки, самовольно спилены больше 90 деревьев ценных пород. В ходе мероприятий у мужчин изъяли бензопилы, которые использовались при вырубке.
«Следственным подразделением отдела полиции открыто уголовное дело по статье УК РФ “Незаконная рубка лесных насаждений”. Санкция этой статьи предусматривает до семи лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. Кроме того, им предстоит возместить причиненный ущерб», — рассказали в минприроды Приморья.
В КГКУ «Примлес» рассказали, что ежедневно патрулируют леса, чтобы вовремя пресекать незаконную деятельность. Там добавили, что в последние годы количество незаконных рубок в Приморье снижается.