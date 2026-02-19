Восемь из девяти пропавших в Калифорнии лыжников найдены мёртвыми

В горах штата Калифорния обнаружены тела восьми лыжников, ранее считавшихся пропавшими после схода лавины. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на обновлённые данные спасательных служб.
По уточнённой информации, снежная масса накрыла группу из пятнадцати человек. Шестерых удалось спасти спустя примерно одиннадцать часов после происшествия. Поисково-спасательная операция осложнялась сильным ветром, снегопадом и плохой видимостью, вызванными зимним штормом.
На данный момент один участник группы остаётся пропавшим без вести. Спасатели продолжают поиски, несмотря на сложные погодные условия и опасность повторных сходов лавин.
Ранее сообщалось, что за несколько дней при сходе лавин во французских Альпах погибли четверо лыжников. Двое горнолыжников стали жертвами происшествий, которые произошли 9 февраля.