ДТП с двумя автобусами заблокировало дорогу во Владивостоке

По предварительной информации, два автобуса большого класса, следовавшие по маршруту № 31, столкнулись в районе остановки «Добровольского». Узкая дорога оказалась занята ими полностью, движение практически заблокировано: легковые автомобили и маршрутки объезжают автобусы по газону, а грузовик, ехавший за автобусами, остановился.
Вероятно, движение по маршрутам автобусов будет скорректировано на время ликвидации последствий ДТП. О пострадавших не сообщается, одному из автобусов выбило боковое стекло. Неясно, водители не поделили дорогу или пассажиров: разборки между конкурирующими шофёрами городских автобусов во Владивостоке не редкость.
Пассажирам общественного транспорта, очевидно, придётся набраться терпения в ожидании автобусов, маршруты которых проходят через микрорайон бухты Тихой, особенно № 31, который лишился двух единиц транспорта за раз.