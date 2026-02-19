Ричмонд
+13°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДТП с двумя автобусами заблокировало дорогу во Владивостоке

В социальных сетях очевидцы предупреждают о ДТП с участием двух пассажирских автобусов во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

По предварительной информации, два автобуса большого класса, следовавшие по маршруту № 31, столкнулись в районе остановки «Добровольского». Узкая дорога оказалась занята ими полностью, движение практически заблокировано: легковые автомобили и маршрутки объезжают автобусы по газону, а грузовик, ехавший за автобусами, остановился.

Вероятно, движение по маршрутам автобусов будет скорректировано на время ликвидации последствий ДТП. О пострадавших не сообщается, одному из автобусов выбило боковое стекло. Неясно, водители не поделили дорогу или пассажиров: разборки между конкурирующими шофёрами городских автобусов во Владивостоке не редкость.

Пассажирам общественного транспорта, очевидно, придётся набраться терпения в ожидании автобусов, маршруты которых проходят через микрорайон бухты Тихой, особенно № 31, который лишился двух единиц транспорта за раз.