Над Ленобластью уничтожили четыре украинских БПЛА за ночь

«Над Ленобластью этой ночью уничтожено 4 БПЛА. Благодарю за безопасность региона защитников Ленинградского неба», — заявил Дрозденко утром 19 февраля.
Ранее Life.ru писал о налёте вражеских дронов на Великолукскую нефтебазу в Псковской области. Украинские БПЛА вызвали пожар на одном из резервуаров, но экстренные службы быстро локализовали огонь.
