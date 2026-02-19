Российского экс-чиновника осудят за взятки на ₽1,5 млрд и сумку из крокодила

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгия Жигульского. Об этом 19 февраля сообщили в областной прокуратуре.
Экс-чиновника обвиняют в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и превышении полномочий (пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Дело направлено в Центральный районный суд Новосибирска.
По версии следствия, в 2015—2018 годах Жигульский получал взятки от новосибирского девелопера Михаила Обласова, ранее осужденного за мошенничество с муниципальной землей. Речь идет о наручных часах стоимостью более 300 тыс. рублей, сумке из крокодиловой кожи за 100 тыс. рублей и другом имуществе.
Следствие также связывает Жигульского с эпизодом хищения 124 участков муниципальной земли. По данным материалов дела, в 2008 году Обласов создал садовое товарищество «Сказочная поляна», куда со временем вступили более сотни подставных лиц. Земельные участки были проданы депутату Ивану Сидоренко и его компании «Энергомонтаж» почти за 900 млн рублей. После возбуждения уголовного дела Сидоренко выплатил компенсацию в размере 81 млн рублей.
Как утверждает прокуратура, после выплаты компенсации Жигульский не стал возвращать мэрии арестованный земельный участок и подписал отказ от притязаний на спорную землю. Ущерб муниципалитету оценен более чем в 1,5 млрд рублей.
Третий эпизод касается продажи муниципальной снегоплавильни. По данным следствия, чиновник занизил ее стоимость, что привело к ущербу в 28 млн рублей.
Прокуратура также заявила гражданский иск о возмещении вреда. В случае удовлетворения требований сумма взыскания может составить 1,2 млрд рублей.
