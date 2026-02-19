Российского экс-чиновника осудят за взятки на ₽1,5 млрд и сумку из крокодила

Следствие также связывает Жигульского с эпизодом хищения 124 участков муниципальной земли. По данным материалов дела, в 2008 году Обласов создал садовое товарищество «Сказочная поляна», куда со временем вступили более сотни подставных лиц. Земельные участки были проданы депутату Ивану Сидоренко и его компании «Энергомонтаж» почти за 900 млн рублей. После возбуждения уголовного дела Сидоренко выплатил компенсацию в размере 81 млн рублей.