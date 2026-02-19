Крокодил напал на женщину во время сбора моллюсков и растерзал ее насмерть

В Индонезии крокодил напал на 35-летнюю Джусмитавати и утащил ее под воду. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, женщина собирала моллюсков вместе с подругой. В какой-то момент она отошла дальше от берега. Там на нее и напал хищник. Крокодил схватил ее и ушел на глубину.
Подруга сразу подняла тревогу. К реке прибежали муж женщины и местные жители. Пока шли поиски, крокодил сам появился на поверхности. В его пасти находилась женщина. Очевидцы попытались отбить ее.
Один из мужчин ударил хищника палкой, но это не помогло. Крокодил отплыл, люди начали его преследовать. Когда он снова показался над водой, в него выстрелили. После ранения животное ушло под воду и выпустило женщину.
Ее вытащили на берег, однако спасти пострадавшую не удалось.
