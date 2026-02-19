Ричмонд
Два человека пострадали при налете БПЛА в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о массированной атаке БПЛА на регион. Пострадали два человека.

Источник: РИА "Новости"

«В селе Лопушь Выгоничского района, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Как уточнил глава региона, повреждены пять частных домов и два автомобиля. Полностью сгорела баня.

