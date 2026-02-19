Два человека пострадали при налете БПЛА в Брянской области

«В селе Лопушь Выгоничского района, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз в Telegram-канале.
Как уточнил глава региона, повреждены пять частных домов и два автомобиля. Полностью сгорела баня.
