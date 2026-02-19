Немецкий газовоз застрял во льдах Балтики

Согласно этим сообщениям, Каллас напомнила о готовящемся двадцатом пакете санкций Евросоюза, в рамках которого российские суда в европейских водах могут подпадать под ограничения и арест. В публикациях указывалось, что при обращении за помощью к России возможна правовая коллизия: в случае отказа это будет расценено как недружественный шаг, в случае согласия — ледокол может оказаться под санкционными мерами.