Немецкий газовоз Minerva Amorgos оказался заблокирован во льдах у острова Рюген в Балтийском море. Об этом сообщают немецкие издания, ситуацию также освещал «Телеканал 78» со ссылкой на зарубежные источники.
Судно направлялось в порт Мукран за партией сжиженного природного газа. Из-за резкого похолодания в акватории сформировался плотный ледовый покров, и танкер не смог самостоятельно пройти к терминалу.
На помощь отправили ледокол Neuwerk. Однако, по данным немецкой прессы, судно не справилось с ледовой нагрузкой и было вынуждено вернуться в порт Росток для ремонта. В результате газовоз продолжительное время оставался во льдах.
Minerva Amorgos используется для поставок СПГ в европейские порты. Мукран в последние годы задействован как один из пунктов приема сжиженного газа после сокращения трубопроводных поставок.
Информация о критическом снижении запасов газа на севере Германии официально не подтверждалась. Энергетические структуры ФРГ о чрезвычайной ситуации не сообщали.
На фоне инцидента в ряде российских СМИ появились публикации о возможной необходимости обращения к России, обладающей крупнейшим в мире ледокольным флотом. «Телеканал 78» также передавал комментарии главы дипломатии ЕС Каи Каллас, сделанные, по утверждению источников, в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
Согласно этим сообщениям, Каллас напомнила о готовящемся двадцатом пакете санкций Евросоюза, в рамках которого российские суда в европейских водах могут подпадать под ограничения и арест. В публикациях указывалось, что при обращении за помощью к России возможна правовая коллизия: в случае отказа это будет расценено как недружественный шаг, в случае согласия — ледокол может оказаться под санкционными мерами.
По данным морских служб ФРГ, зимой 2025−2026 годов ледовая обстановка в Балтийском море осложнилась из-за устойчивых низких температур. Ситуация с танкером рассматривается как следствие погодных условий и технических ограничений флота.
