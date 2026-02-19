Ричмонд
Двух мужчин ранило при атаке БПЛА на Брянскую область

В результате атаки украинских дронов на Брянскую область ранения получили два мирных жителя. Об попали в больницу. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Мирные жители пострадали в селе Лопушь Выгоничского района.

«К сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — сообщил губернатор.

Кроме этого, в результате налёта дронов ВСУ пострадали пять частных домов и сгорела баня. На местах происшествий сейчас работают сотрудники экстренных служб.

Этой же ночью, 19 февраля, над Ленинградской областью уничтожили четыре украинских беспилотника. Все дроны подавили российские системы противовоздушной обороны.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

