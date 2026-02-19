Двух мужчин ранило при атаке БПЛА на Брянскую область

Мирные жители пострадали в селе Лопушь Выгоничского района.
«К сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — сообщил губернатор.
Кроме этого, в результате налёта дронов ВСУ пострадали пять частных домов и сгорела баня. На местах происшествий сейчас работают сотрудники экстренных служб.
Этой же ночью, 19 февраля, над Ленинградской областью уничтожили четыре украинских беспилотника. Все дроны подавили российские системы противовоздушной обороны.
